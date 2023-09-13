Рус

Нові уламки російського "Шахеда" знайдені в Румунії: до кордону з Україною 14 км (карта)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ілюстрація Новина оновлена 13 вересня 2023, 14:56
Ілюстрація. Фото sundries.com.ua

У Румунії за 14 кілометрів від кордону знайдено фрагменти, схожі на уламки безпліотного літального апарату.

Про це пише digi24.

Міністерство національної оборони повідомило, що в районі міст Нуфарул та Вікторія в окрузі Тулча були виявлені фрагменти, які могли бути випущені безпілотником, розкидані на площі кілька десятків метрів. У цей район направлено вертоліт ВПС для збирання доказів.

Новина доповнюється…