Нові уламки російського "Шахеда" знайдені в Румунії: до кордону з Україною 14 км (карта)

У Румунії за 14 кілометрів від кордону знайдено фрагменти, схожі на уламки безпліотного літального апарату.

Про це пише digi24.

Міністерство національної оборони повідомило, що в районі міст Нуфарул та Вікторія в окрузі Тулча були виявлені фрагменти, які могли бути випущені безпілотником, розкидані на площі кілька десятків метрів. У цей район направлено вертоліт ВПС для збирання доказів.

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