"Якщо Україна програє...": президент Латвії попередив про тяжкі наслідки для миру

Якщо агресора не зупинити, агресор піде так далеко, як тільки зможе, — Рінкевичс

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що якщо Україна програє у війні з росією, може розпочатися третя світова війна. Тому в інтересах Заходу всіма силами підтримувати Україну.

Як повідомляє Welt, глава Латвії впевнений, що якщо росія побачить, що Захід не згуртований, що він недостатньо підтримує Україну, то тоді потрібно "починати боятися насправді". За цим будуть подальші провокації з боку країни-агресора, у тому числі й проти членів НАТО.

"Якщо Україна не зможе захистити себе, якщо вона програє, тоді це дійсно відкриє шлях до світової війни. Якщо агресора не зупинити, агресор піде так далеко, як тільки зможе", — наголосив Рінкевичс.

Найкращий шлях запобігти третій світовій війні, це всіма силами допомагати Україні, зазначив президент Латвії. Здатність нашої країни протистояти росії має бути максимальною.

"Ми маємо надати Україні все, що вона просить. Ми маємо зробити все, що необхідно, щоб посилити Україну, її витривалість", – резюмував Едгарс Рінкевичс.

Як повідомляв "Телеграф", генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося, коли вони тільки розпочинаються і повномасштабна війна в Україні не стала винятком. Найближчим часом ця боротьба не завершиться і людям варто готуватись до тривалої війни.