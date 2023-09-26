Польща встановила, що ракета, що впала на її території, була українською, - ЗМІ

У Польщі стверджують, що Україна не допомагає у розслідуванні

У Польщі встановили, що ракета, яка впала на її території в середині листопада 2022 року, в ході масштабної ракетної атаки росії на Україну була українською ракетою ППО. Тоді в населеному пункті Пшеводув, що розташований поряд із кордоном, загинуло двоє людей.

Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita. Висновки польських експертів із розслідування прокуратури, воно отримало від власних анонімних джерел.

Зазначається, що Україна нібито пасивно ставиться до співпраці щодо розслідування цієї трагедії. Проте слідчим удалося встановити приналежність ракет.

"Незважаючи на відсутність співпраці з боку української сторони, яка поки не надала Польщі жодних матеріалів, слідчі, які розслідують відому трагедію, зробили власні висновки про її причини. Думка категорична і виключає можливість того, що ракета, яка впала на сушку в колишньому радгоспі ввечері 15 листопада минулого року і вибухнувши, вбивши двох фермерів, могла бути випущена з росії", — йдеться в матеріалі.

Анонімні джерела повідомили, що в Польщі дійшли висновку, що ракета, що приземлилася в селі Пшеводув, — це зенітна ракета С300 5-W-55. І її було випущено з території України.

"Ця ракета має дальність дії від 75 до 90 км. На той час російські позиції знаходилися в такому місці, звідки жодна російська ракета не могла досягти Пшеводува", — сказало джерело видання.

Нагадаємо, у середині листопада 2022 року в Польщі поряд із кордоном з Україною впали дві ракети, забравши життя двох людей. Спочатку в Міністерстві закордонних справ Польщі однозначно заявили, що це ракети російського провадження. Проте вже наступного дня президент Польщі Анджей Дуда заявив про відсутність доказів того, що ракета була випущена російськими військовими та припустив, що вона могла належати українській ППО.

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