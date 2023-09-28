У парламенті Великої Британії закликають розробити правовий механізм для використання заморожених активів рф

Україна має отримати всю необхідну військову та економічну допомогу, яка необхідна прямо зараз. Щодо російських активів, то повинен бути розроблений правовий механізм вилучення російських активів і чітко визначені ті активи, які законним шляхом можуть бути вилучені, а такий процес займе час.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат парламенту Великобританії від Консервативної партії, екс-міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Джейкоб Ріс-Могг.

"Питання можливості використання російських активів залежить від того, кому належать ці активи, адже не кожен росіянин підтримує Путіна. Крім того, ми завжди маємо дотримуватися правових норм, якщо ми країна, яка вірить у такі. У даному ключі необхідно переконатися, що конкретний актив є незаконно отриманим активом, який може бути конфіскований і тоді має бути процес", — заявив політик.

"Я вважаю, що зараз ми повинні надати Україні всю допомогу, яка необхідна, а після цього з'ясувати, чи є у вас законні претензії щодо певних типів грошей. Тому що те, що вам потрібно — це допомога зараз. А потім ми можемо сісти і, як ви про це кажете, з'ясувати, чи є гроші, які належать Путіну, які ми можемо легально вилучити", — зазначив він.

Британський парламентар підтвердив, що має бути розроблений правовий механізм вилучення російських активів та чітко визначено ті активи, які законним шляхом можуть бути вилучені.

"Так (має бути розроблений правовий механізм конфіскації активів РФ – ред.), адже є хороші росіяни, які в опозиції до Путіна та їхні гроші заморожені. Було б дуже несправедливо забрати їхні гроші, тоді як вони на вірній стороні. Тому норми права тут є фундаментальними і є правила в рамках яких ти можеш діяти. Але з огляду на те, що Україні потрібні гроші зараз, це дуже повільно, а тому тим часом Захід має надати Україні необхідні гроші", — підсумував британський парламентар.

Раніше Джейкоб Ріс-Могг закликав уряд Великобританії надати Україні все озброєння, яке є у Великобританії. За його словами, перемога України над путінською диктатурою є ключовою потребою міжнародної безпеки.