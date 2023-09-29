Новим прем’єром Словаччини може стати затятий фанат путіна: що відомо про Роберта Фіцо

Його партія зараз не лідирує на виборах, якщо вірити в соцопитування

Незабаром, 30 вересня, у Словаччині пройдуть вибори у парламент і посаду прем’єр-міністра може обійняти Роберт Фіцо. Він представляє опозиційну партію SMER-SD, яка відверто симпатизує путінському режиму.

Як йдеться у матеріалі CNN, за ситуацією на Заході спостерігають із тривогою. Справа в тому, що підтримка України Словаччиною з приходом цього політика може кардинально змінитись.

Видання нагадало, що саме Словаччина першою відправила Києву системи ППО та прийняла десятки тисяч українських біженців. Говорячи про претендента на місце прем’єра, журналісти зазначили, що він підтримує риторику кремля про те, що на початку повномасштабної війни нібито винні "українські нацисти та фашисти".

В одній зі своїх нещодавніх промов Фіцо закликав уряд Словаччини припинити постачання зброї до Києва і заявив, що якщо він стане прем’єр-міністром, Словаччина перестане це робити. Також він виступає проти членства України у НАТО.

"Він і його союзники стверджують, що США не слід відправляти зброю в Україну, тому що це затягне війну. Вони кажуть: "Буде світ, якщо ми припинимо постачати зброю в Україну", тому що якщо ми цього не зробимо, конфлікт закінчиться швидше.. Отже, по суті, вони не прихильники світу, вони проросійські", — сказав CNN словацький політолог Григорій Месежніков.

За словами політолога, Фіцо має великі шанси на те, щоб перемогти на виборах до місцевого парламенту. При цьому, вважає Месежніков, йому буде потрібен як мінімум один партнер по коаліції і такий точно знайдеться. Ним може стати парта "Республіка", яка вважає війну в Україні наслідком "політики розширення НАТО" та "агресією Києва щодо російської меншини".

Які шанси у партії Фіцо на прохід до парламенту

Згідно з новими опитуваннями, партія SMER-SD вперше не стала лідером опитування напередодні виборів. Останні настрої словаків показали, що лідирує у виборах політичний рух "Прогресивна Словаччина", який славиться своєю підтримкою України.

За неї свої голоси готові віддати майже 20% респондентів, у той час, як за SMER-SD готові проголосувати 19,4%.

Що відомо про Фіцо

Він уже обіймав посаду прем’єр-міністра Словаччини понад десять років. Спершу він пробув на посаді з 2006 до 2010 року, а потім знову з 2012 до 2018 року. Політик пішов у відставку на тлі масових протестів після вбивства журналіста Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової.

На посаді прем’єра, він неодноразово засуджував санкції проти росії за окупацію Криму. На одному з нещодавніх передвиборчих мітингів він дозволив сказати собі таке: "Війна розпочалася у 2014 році, коли українські нацисти та фашисти почали вбивати російських громадян на Донбасі та у Луганську".

Раніше "Телеграф" писав про те, що Фіцо був фігурантом гучного скандалу, пов’язаного із мером одного зі словацьких міст.