Повітряна тривога докотилася до Румунії: там знову міг упасти російський дрон

Місцеві скаржаться, що чули гучний хлопок

У ніч проти 30 вересня у двох містах Румунії оголосили повітряну тривогу. Силовики перевіряють інформацію, що ракета чи дрон під час чергової російської атаки на дунайські порти України могли знову залетіти на територію країни.

Про це повідомляє Digi24. Пошуки почалися вночі та продовжуються зараз.

Тривогу оголосили в містах Тульча та Галац 29 вересня о 22:38 через те, що окупанти могли знову атакувати українські міста Ізмаїл та Рені. Скасували тривогу о 01:41 сьогодні, 30 вересня.

Військові повідомили, що на територію країни проник невідомий об’єкт, але його падіння не зафіксували.

"Радіолокаційні системи спостереження румунської армії зафіксували ймовірний несанкціонований вхід у повітряний простір країни, сигнал зафіксували шляхом до міста Галац… На цей час не виявлено жодного об’єкта, що впав з повітряного простору на території країни. Пошуки продовжаться", — сказано в повідомленні.

Проте мешканці прикордонного району стверджують, що бачили, як щось падало з неба та чули винищувачі на низькій висоті. До пошуків предмета залучено десятки поліцейських, жандармів та пожежників.

Станом на 10:25 кілька бригад з ISU, IPJ, жандармерії, армії, прикордонної поліції продовжують обшук у районі Дмитра Кантеміра на околиці Галаца, де місцеві чули гучний хлопок.

Також Reuters повідомляв, що через регулярні російські атаки на дунайські порти Румунія підвила ближче до кордону системи ППО. Крім того, влада країни розмістила чотири додаткові винищувачі F-16 на своїй території та розширила безпольотну зону.

Крім того, армія побудувала два бомбосховища в невеликому селищі Плауру, всього за кількасот метрів від Ізмаїла, а жителям іншого регіону розсилають сповіщення на мобільні телефони, коли виявляються російські безпілотники, які прямують у їхньому напрямку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в НАТО думають про атаки росії на Румунію. Генсек Альянсу зазначив, що подібні події дестабілізують ситуацію в цих регіонах.