Президент Польщі зробив тривожну для України заяву через війну в Ізраїлі: подробиці

Держави побоюються, що ЄС може зазнати чергової хвилі міграції

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль. На його думку, це вигідно росії.

Про це з посиланням на Дуду пише РАР. Він вважає, що ситуація на Близькому Сході, пов’язана з атаками ХАМАС на Ізраїль, матиме ефект "відведення очей від України".

"Це, безумовно, сприяє росії та російській агресії проти України, це відволікає увагу світу", - сказав президент Польщі.

Крім того, глава держави побоюється, що ЄС може зазнати чергової хвилі міграції з Близького Сходу.

"Теми, які ми обговорювали останнім часом — прем’єр-міністр Матеуш Моравецький у Гренаді і я на зустрічі в Порту — стають ще більш актуальними. Питання нашої безпеки, захисту кордонів Польщі, кордонів ЄС та Шенгенської зони стає все більш важливим", — додав він.

Нагадаємо, що вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС потрапили на територію Ізраїлю із Сектору Газа. Вони здійснили масований обстріл містами країни. Наразі бої між ХАМАС та ізраїльською армією продовжуються. Зараз влада Ізраїлю вже офіційно оголосила війну.

Докладніше про те, що відбувалося вчора в Ізраїлі, ви можете прочитати в нашому матеріалі.

Раніше ми писали, що внаслідок однієї з повітряних атак Ізраїлю, за даними ЗМІ, було знищено лідера ХАМАС.