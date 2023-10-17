Черга Німеччини: українці зраділи ATACMS і чекають на важливий крок від Шольца

Рішення щодо німецьких ракет поки не було

ЗСУ вперше застосували проти окупантів американські далекобійні ракети ATACMS, за допомогою яких було завдано ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську. Це не могло не потішити українців, які згадали, що питання постачання далекобійних ракет також розглядає Німеччина.

При цьому багато хто згадав любов канцлера ФРН Олафа Шольца до відкладення важливих рішень, через що постачання необхідної Україні зброї проходять із запізненням, але все ж таки проходять.

Зокрема, користувачі мережі нагадали, що Шольц нібито хотів відправити крилаті ракети Taurus після того, як США передадуть ATACMS. Аналогічну умову він висував, наприклад, коли вирішувалося питання передачі Україні німецьких танків.

"Зараз чудовий час відправити Taurus"

"Чи виконає Шольц свою обіцянку або продовжить "валяти Шольца" (витрачати час, — ред.)

Варто зазначити, що такі чутки справді ходили в західних ЗМІ влітку 2023 року, однак у серпні там з’явилися повідомлення про те, що Шольц сильно боїться, що передача цих ракет призведе до серйозної ескалації, а тому наполягатиме на тому, щоб у ракетах, які можуть бути передані Україні технічно реалізували заборону на удари по російській території. При цьому тоді ж з’явилися повідомлення, що передача ATACMS для нього вже не є умовою.

Крім того, у канцелярії глави уряду Німеччини побоюються, що Україна застосовуватиме ракети Taurus для ударів мостом через Керченську протоку, що призведе до загострення відносин між Берліном і москвою. Сам Шольц залишив питання передачі крилатих ракет відкритим, але ймовірність цього вважається вкрай малоймовірною.

Варто зазначити, що попри проблеми з передачею важливої для ЗСУ зброї, Німеччина посідає перше місце в Європі та друге у світі (після США) з наданої Україні допомоги.

Як повідомлялося раніше, постачання ракет Taurus домагаються не тільки в Україні, а й у німецькому парламенті, де вже направили Шольцу лист із закликом про передачу потрібної зброї.