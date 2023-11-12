Німеччина виконає одну з головних вимог НАТО: "допоможе" Україна

Німеччина підвищить свої військові витрати до 2% ВВП, чого вимагає НАТО

Керівна коаліція Німеччини схвалила підвищення видатків на військову допомогу Україні у 2024 році. Тим самим Берлін планує збільшити закладену з цією метою суму вдвічі і довести її до 8 мільярдів євро.

Як повідомляє Reuters, якщо це рішення отримає схвалення парламенту, де прихильники канцлера Олафа Шольца мають більшість, то це підніме оборонні витрати Німеччини до 2,1% і тим самим уперше за довгий час країна вкладеться в норму щодо оборонних витрат для країн НАТО.

Джерела видання повідомляють, що представники трьох партій домовилися збільшити кількість переговорів щодо федерального бюджету на 2024 рік до наступного засідання нижньої палати парламенту, яке відбудеться 16 листопада.

Водночас представники оборонного відомства Німеччини повідомляють, що бюджетний комітет поки що не завершив переговори, а тому давати коментарі щодо цього рано.

Однак у місцевих ЗМІ вже з’явився коментар депутата Андреаса Шварца, який відповідає за військовий бюджет у партії Шольца.

"Цим кроком ми підтвердимо нашу обіцянку Україні надати необхідні кошти. Той факт, що ми також зможемо виконати наші зобов’язання перед НАТО, є великим успіхом коаліції", — зазначив він.

Як відомо, Німеччина є другим після США постачальником військової допомоги Україні. Берлін з початку вторгнення передав ЗСУ зброї на 17,1 мільярда євро.

Як повідомлялося раніше, у німецькому парламенті домагаються постачання Україні ракет Taurus, де вже направили Шольцу лист із закликом про передачу потрібної зброї.