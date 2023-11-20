У Болгарії попередили про нові диверсії рф, пов’язані зі зброєю для України

РФ вже робила замах на бізнесмена

Власник болгарської компанії з виробництва зброї Emco Еміліан Гебрев заявив, що стурбований можливими новими російськими диверсіями, які мають на меті зрив військової допомоги Україні. За його словами, росіяни вже не раз атакували заводи та склади його компанії, залученої в ланцюжки постачання зброї Україні.

Щоб зупинити такі дії росії, Гебрев закликає вживати заходів на рівні країни та НАТО. Про це пише Financial Times.

Він також заявив, що жодного російського оперативника так і не затримали після замаху на нього у 2015 році. Також не понесли відповідальності росіяни, причетні до атаки на об’єкти компанії у 2021 та 2022 роках.

"Не було жодного результату в жодній із більше десятка справ, пов’язаних з російськими терористичними актами та шпигунською мережею в Болгарії. Всі розслідування або були зупинені, або зайшли в глухий кут, і жодна справа не була передана до суду", — описав ситуацію бізнесмен.

При цьому, за даними FT, близько 40% куль та снарядів, які використовує Україна, виробляються у Болгарії. Тому росія дуже "цікавиться" об’єктами та співробітниками Emco.

"Питання в тому, як болгарська влада зможе захистити галузь і окремих осіб, власників підприємств галузі. Невдалі розслідування, знищені докази — це проблема", — заявив на умовах анонімності болгарський чиновник.

Варто зазначити, що за даними болгарської прокуратури, росіяни в період з 28 квітня 2015 року по 4 травня 2015 року намагалися вбити Гебрева, а також його сина та бізнес-партнера невстановленою фосфорно-органічною речовиною. Підозри отримали троє росіян, прокуратура підозрювала застосування ними отруйної речовини "Новачок".

Крім того, 31 липня 2022 на складі боєприпасів компанії Emсo під Карнобатом (Болгарія) стався вибух. Вибухи також відбувалися на її об’єктах у 2011, 2015 та 2021 роках.

Як повідомляв "Телеграф", аналітики Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP) вважають, що росії після припинення війни в Україні знадобиться від 6 до 10 років для відновлення збройних сил з урахуванням досвіду бойових дій. А за 10 років росіяни можуть спробувати напасти на НАТО.