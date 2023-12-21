Влада Північної Македонії змушує всесвітньо відомого американського художника жити в машині на кордоні

Сергій Мельникофф, a.k.a. MFF, який супроводжує антивоєнну виставку для допомоги дітям України в Албанію і везе подарунок від імені українського народу прем'єр-міністру Албанії Еді Рама, зупинений на кордоні Болгарії та Північної Македонії і змушений ночувати у вантажному автомобілі. Про це сам художник повідомив "Телеграфу".

При цьому ні в прикордонної поліції, ні в митної служби Македонії ні до вантажу виставки, який має дипломатичний супровід, ні до американського паспорта всесвітньо відомого художника немає жодних претензій. Як стверджує Мельникофф, приватна служба Македонської держави "Експедиція" відмовляється оформити гуманітарний вантаж виставки через… нелюбові до Америки. Мабуть, недоброзичливість македонської "Експедиції" поширюється і на українських дітей, які живуть і щодня вмирають під російськими бомбами.

"Телеграф" продовжує стежити за ситуацією із Сергієм Мельникофф на Македорському кордоні.