Часу все менше: західний розвідник назвав терміни можливого нападу Росії на Європу

США не зможуть швидко зреагувати на загрозу

Російська агресія може вийти за межі України та перекинутися на інші країни Європи вже найближчим роком скориставшись політичною нестабільністю в США.

Видання Bild з посиланням на неназваних представників розвідки однієї з європейських країн повідомляє, що російський диктатор Володимир Путін може завдати удару по Європі в той момент, коли західний блок залишиться "без лідера".

Мається на увазі період із листопада 2024 по січень 2025 року, коли в США відбудуться президентські вибори і відбуватиметься зміна влади. Тобто, якщо Росія нападе в цей проміжок часу, Вашингтон зможе приєднатися до оборони лише через деякий час.

Представник розвідки зазначає, що в Росії сподіваються на те, що до влади повернеться колишній президент Дональд Трамп, оскільки за його керівництва "може статися будь-що".

Як повідомлялося раніше, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше заявив, що Європі не варто покладатися виключно на США у питаннях оборони. При цьому він зазначив, що неважливо, хто стане новим головою Білого дому, оскільки у будь-якому випадку увага Вашингтона буде зміщена на Азійсько-тихоокеанський регіон та стримування Китаю.