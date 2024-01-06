Треба бити по території Росії: німецькі політики тиснуть на Шольца через ракети Taurus для України

Крилаті ракети дозволять Україні позбавити Росію можливості наносити авіаудари

Німецькі політики посилюють тиск на федерального канцлера Олафа Шольца щодо постачання Україні озброєння, включаючи передачу крилатих ракет Taurus.

Як пише Rheinische Post, при цьому тиснуть на Шольца не лише опозиційні політики з ХДС/ХСС, а і його колеги з правлячої коаліції — "зелені" та вільні демократи (ВДП).

"Найефективніший захист від російських авіаударів — це обстріл цілей на російській території та на окупованих територіях на сході України, звідки Росія завдає своїх ударів", — заявила прессекретар "зелених" у Бундестазі з питань оборони Сара Нанні.

Вона додала, що Україна зараз не має всього необхідного для цього частково тому, що Берлін блокує передачу крилатих ракет Taurus. Нанні підкреслила, що в основному це небажання їх передавати походить від Шольца.

Своєю чергою експерт з оборонних питань ВДП Марі-Агнес Штрак-Циммерманн зазначила, що російський диктатор Володимир Путін чекає на те, що союзники України будуть надто нерішучими, щоб передавати подібну зброю.

"Ми не повинні боятися власної сміливості", — сказала вона.

Слід зазначити, що Україна просить ракети Taurus вже кілька місяців. Як розповідав військовий оглядач Олександр Коваленко для нашої країни, вони необхідні для того, щоб завдавати ударів по цілях насамперед на території Криму і натякнув на те, що міст через Керченську протоку має бути знищено.