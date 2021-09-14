"Багато людей хворіє навколо": Путін керуватиме Росією "онлайн"
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Поки невідомо, чи представляє Путін загрозу для оточуючих через контакти з інфікованими або просто боїться захворіти ковідом
У вівторок, 14 вересня, президент РФ Володимир Путін пішов в ізоляцію у зв’язку з тим, що багато людей в його оточенні хворіють коронавірусом.
Про це повідомили на сайті Кремля.
"Багато людей хворіє навколо", — так напередодні заявив Путін на зустрічі з паралімпійцями, не виключаючи, що незабаром і він сам відправиться на карантин.
І хоч пізніше в Кремлі цей вираз назвали образним і спростували, вже у вівторок вранці стало відомо, що найближчим часом президент РФ пробуде в ізоляції і буде керувати країною в режимі "онлайн".
У російських ЗМІ не повідомляють тривалість карантину і точну причину даного рішення: чи то їх політик боїться заразитися коронавірусом, то чи становить загрозу для оточуючих через контакти з інфікованими близькими.
Нагадаємо, що днями російський лідер влаштував собі вихідні в компанії міністра оборони Сергія Шойгу. Разом з приятелем-генералом він відправився на відпочинок в секретне місце, яке знаходиться десь в Сибіру, щоб полювати, рибалити і гуляти на свіжому повітрі.
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