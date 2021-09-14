Стало відомо, чому Путін пішов на самоізоляцію

Путін сказав, що захворіли люди з його близького оточення, зокрема — з роботи

Стала відома причина, з якої президент РФ Володимир Путін пішов в ізоляцію і тепер керує країною в режимі "онлайн".

Як передають росЗМІ, Путін провів з інфікованими коронавірусом людьми цілий день. Серед заражених, особистості яких не розголошуються, були і щеплені.

Сам Путін на онлайн-нараді з депутатами розповів, що заражені — люди з його близького оточення, і з одним з них він працював. Ця людина нібито була повністю щеплена від ковіду і навіть ревакцинувана, але, за словами президента, зробила це "запізно".

Природно, лідера країни обстежили. За результатами первинних аналізів, титри антитіл до коронавірусу у нього залишаються високими, проте Путін хоче почекати, щоб зрозуміти, "як це буде на практиці".

Нагадаємо, днями російський лідер влаштував собі вихідні в компанії міністра оборони Сергія Шойгу. Разом з приятелем-генералом він відправився на відпочинок в секретне місце, яке знаходиться десь в Сибіру, щоб полювати, рибалити і гуляти на свіжому повітрі.