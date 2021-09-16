"Кілька десятків людей": Путін розповів, чому він змушений сидіти в ізоляції (відео)

Путін розповів, що коронавірусом хворі не пару чоловік, а кілька десятків з його близького оточення

Стала відома причина, з якої президент РФ Володимир Путін пішов на самоізоляцію і тепер керує країною в режимі "онлайн".

Її озвучив сам лідер Росії під час наради в режимі "онлайн".

Путін сказав, що був змушений скасувати візит в Душанбе з вагомої причини — в його близькому оточенні всі масово хворіють коронавірусом. Так, за словами лідера РФ, це "не один і не два, а кілька десятків людей", з якими він контактував.

У самоізоляції президент Росії пробуде ще кілька днів, протягом яких його будуть систематично перевіряти на коронавірус. На даний момент ЗМІ повідомляють, що у Путіна є антитіла і він здоровий.

Раніше Путін говорив, що інфіковані — люди з його близького оточення, і з одним з них він працював. Ця людина нібито була повністю щеплена від ковіду і навіть ревакцинувана, але, за словами президента, зробила це "запізно".

Нагадаємо, днями російський лідер влаштував собі вихідні в компанії міністра оборони Сергія Шойгу. Разом з приятелем-генералом він відправився на відпочинок в секретне місце, яке знаходиться десь в Сибіру, щоб полювати, рибалити і гуляти на свіжому повітрі.