У Пермі вбиті вісім студентів, ще два десятка поранені: свіжі дані і фото
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 262
Пермський стрілок вбив 8 осіб і був ліквідований
У прес-службі Пермського університету РФ з’явилася інформація про смерть стрілка, який, згідно з офіційними даними Слідкому, убив 8 осіб і поранив ще 19.
За інформацією ЗМІ, Тимур Бекмансуров був поранений співробітниками поліції, які першими прибули на виклик. Його намагалися реанімувати, але безуспішно.
На момент атаки на вуз в корпусі знаходилося більше 3000 чоловік: деякі вистрибували з вікон, інші — закрилися в кабінетах.
Раніше з’явився лист Бекмансурова напередодні стрільби. У ньому хлопець заявив, що дана атака не є терактом, а він сам нібито не екстреміст. Однак він "давно думав про шутінг", збирав гроші на вогнепальну зброю. Спочатку він хотів влаштувати стрілянину в рідній школі, але передумав: мовляв, "у діточок не особливо багато шляхів відходу для порятунку". В результаті, вбивця вибрав нову мішень — університет, де є багато корпусів і більше людей.
Слідком РФ порушив кримінальне провадження за статтею "Вбивство 2 і більше осіб".
Нагадаємо, в Полтаві сталася надзвичайна подія під час уроків. В одну зі шкіл увійшла 19-річна студентка з арбалетом і вистрілила у вчителів.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-