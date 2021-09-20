У Пермі вбиті вісім студентів, ще два десятка поранені: свіжі дані і фото

Пермський стрілок вбив 8 осіб і був ліквідований

У прес-службі Пермського університету РФ з’явилася інформація про смерть стрілка, який, згідно з офіційними даними Слідкому, убив 8 осіб і поранив ще 19.

За інформацією ЗМІ, Тимур Бекмансуров був поранений співробітниками поліції, які першими прибули на виклик. Його намагалися реанімувати, але безуспішно.

На момент атаки на вуз в корпусі знаходилося більше 3000 чоловік: деякі вистрибували з вікон, інші — закрилися в кабінетах.

Російські студенти під час атаки стрілка забарикадувалися

Раніше з’явився лист Бекмансурова напередодні стрільби. У ньому хлопець заявив, що дана атака не є терактом, а він сам нібито не екстреміст. Однак він "давно думав про шутінг", збирав гроші на вогнепальну зброю. Спочатку він хотів влаштувати стрілянину в рідній школі, але передумав: мовляв, "у діточок не особливо багато шляхів відходу для порятунку". В результаті, вбивця вибрав нову мішень — університет, де є багато корпусів і більше людей.

Стрілок стріляв хаотично

Слідком РФ порушив кримінальне провадження за статтею "Вбивство 2 і більше осіб".

Нагадаємо, в Полтаві сталася надзвичайна подія під час уроків. В одну зі шкіл увійшла 19-річна студентка з арбалетом і вистрілила у вчителів.