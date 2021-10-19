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"Супутник V" не допоміг? РФ б’є рекорди по смертності і захворюваності коронавірусів

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Коронавірус Новина оновлена 19 жовтня 2021, 18:55
Коронавірус

За весь час пандемії в Росії було зафіксовано понад 8 мільйонів випадків інфікування коронавірусом.

Поки в ВООЗ запевняють, що кінець пандемії може наступити вже в наступному році, в Росії темпи поширення коронавірусу б’ють рекорди, через що в країні пропонують вживати екстрених заходів.

Згідно з даними оперштаба РФ, який відстежує поширення COVID-19, за попередню добу в країні було виявлено 33 740 нових випадків інфікування.

У понеділок там повідомляли про 34 325 нових випадків, що стало новим рекордом за весь час епідемії в Росії.

У вівторок же був встановлений абсолютний "рекорд" для цієї країни по числу смертей від інфекції посилання — 1 015 осіб.

Варто відзначити, що число нових інфікувань в Росії почала стрімко зростати з 8 червня і всього за один місяць щоденний приріст нових випадків виріс більш ніж у два рази — з 9 тисяч до 24.

Після невеликого уповільнення в серпні, темпи поширення інфекції знову почали збільшуватися з середини вересня.

Коронавірус в Росії
Коронавірус в Росії

У зв’язку з новими антирекордами урядова рада по боротьбі з коронавірусом провела засідання, на якому віцепрем'єр РФ Тетяна Голікова запропонувала ввести вимушені вихідні з 30 жовтня до 7 листопада по всій країні. У деяких регіонах з найбільш важкою ситуацією вихідні пропонують ввести вже з 23 жовтня.

Глава МОЗ РФ Михайло Мурашко до цього зазначив, що зараз під наглядом лікарів перебувають 1,2 мільйона росіян, що підходить до пікових показників минулого року.

Варто нагадати, що антирекорд за смертністю від коронавірусу 19 жовтня було також зареєстровано в Україні. За минулу добу померли 538 осіб, а попередній антирекорд в 481 летальний випадок був зареєстрований ще у квітні цього року.

Теги:
#Росія #Коронавірус #Covid-19
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