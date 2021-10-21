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РФ опинилася у п’ятірці країн світу по захворюваності COVID-19: де ситуація найгірша

Автор
Анна Дворовенко
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У РФ за добу виявили більше 36 тисяч нових випадків COVID-19 Новина оновлена 21 жовтня 2021, 14:48
У РФ за добу виявили більше 36 тисяч нових випадків COVID-19

У деяких регіонах РФ посилюють карантин

Україна за останню добу побила історичні рекорди смертності і захворюваності COVID-19. У той же час в сусідній Росії кількість смертей від коронавірусу зашкалює вже три дні поспіль, з кожним разом стаючи все більше. У зв’язку з цим у ряді російський регіонів вже почали вводити певні обмеження.

За даними російського Міністерства охорони здоров’я, за минулу добу в РФ коронавірусом захворіли 36 339 громадян, при цьому було зафіксовано 1036 смертей — черговий "рекорд" по летальним наслідкам, який Росія б’є вже три дні поспіль.

У регіональному розрізі найбільше заражених коронавірусом фіксують у Москві (7897 нових випадків) і Санкт-Петербурзі (3280).

Ситуація з коронавірусом в РФ
Ситуація з коронавірусом в РФ

У зв’язку з цим влада Москви прийняли рішення посилити карантин. До них приєдналося і Підмосков’я.

Так, з 28 жовтня по 7 листопада, у цих регіонах закриються:

  • практично всі магазини (за винятком аптек і продуктових);
  • заклади громадського харчування (робота навиніс і доставку);
  • салони краси, фітнес-клуби, басейни;
  • кінотеатри, концертні зали і т.д.;
  • музеї і театри працювати зможуть, але лише по QR-кодами і за умови заповнювання до 70%.

Крім того, в Москві на цей період закриють всі школи і дитячі садки, спортивні школи, гуртки і всі секції. Відповідне рішення прийняв мер столиці РФ Сергій Собянін.

У Москві закриють садки та школи
У Москві закриють садки та школи

Варто відзначити, що досить плачевна ситуація з коронавірусом спостерігається не тільки в Москві. Слідом за столицею Росії COVID-рекорди б’є також місто Санкт-Петербург, де за минулу добу кількість госпіталізацій досягла історичного максимуму і склала 587 чоловік за добу при 3280 нових випадках.

Додамо, що за минулу добу Російська Федерація стала п’ятою країною в світі за кількістю нових захворювань коронавірусом. Перед нею — США, Індія, Бразилія і Великобританія. Про це свідчать дані сервісу worldometers.

РФ на п’ятій сходинці у світі за кількістю хворих COVID-19
РФ на п’ятій сходинці у світі за кількістю хворих COVID-19

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії зафіксували новий штам коронавірусу "Дельта +". Він відрізняється від "класичного" штаму Дельта більшою заразністю, а в РФ вже говорять, що кількість заражень новим штамом стрімко зростає.

Теги:
#Москва #Санкт-Петербург #Російська Федерація #Карантин #Коронавірус #Локдаун
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