Путін заборонив виходити на вулицю людям старше 60: що відомо

Росія посилює заходи щодо запобігання поширення COVID-19.

Уряд Росії після наради з президентом країни Володимиром Путіним прийняло рішення відправити на самоізоляцію всіх невакцинованих громадян у віці 60 років і старше. На такі заходи російська влада йде через стрімке погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це йдеться в переліку доручень, оприлюднених на сайті Кремля.

У документі зазначено, що подібна рекомендація спрямована вищим посадовим особам всіх суб’єктів Росії.

Крім самоізоляції невакцинованих громадян старше 60 років, роботодавцям було доручено забезпечити переведення на дистанційний режим роботи цю категорію людей, а також осіб, які мають хронічні захворювання, на наступні 4 тижні з метою їх вакцинації та формування імунітету.

Працівникам, які підуть отримувати щеплення рекомендували надати два вихідних зі збереженням заробітної плати.

Крім того, в документі йдеться про те, щоб заборонити відвідувати певні підприємства без документів, які б свідчили про отримання щеплень від коронавірусу, перенесену хворобу або негативний результат тесту на COVID-19.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Британії був виявлений новий штам коронавірусу "Дельта +", поки не зрозуміло наскільки він може змінити глобальну картину пандемії, однак передбачається, що він більш заразний і більш стійкий до вакцин.

Поодинокі випадки інфікування цим штамом вже були зареєстровані й у Росії. До України він поки не добрався.