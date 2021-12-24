Коронавірус не пройде? Захисні заходи Путіна на пресконференції здивували мережу (фото)

Путін щеплений від коронавірусу "Супутником V", але не нехтує додатковим захистом.

Пресконференція російського лідера Володимира Путіна, на якій він зробив кілька заяв про Україну та ситуацію на Донбасі, привернула увагу громадськості не лише змістом, а й безпековими заходами.

Її проводили в центральній виставковій залі "Манеж" у Москві, вибір якої було зроблений через її розміри та можливість захистити президента РФ від коронавірусу та інших загроз.

Через пандемію кількість запрошених представників ЗМІ зменшили до 500, а всіх акредитованих змусили пройти три ПЦР тести на коронавірус. Але навіть такі заходи не вважали за достатні — між Путіним та журналістами залишили максимальну дистанцію.

Самих медійників, як російських, так і міжнародних видань розсадили з інтервалом у півтора метра — на соціальну дистанцію.

Як уже писав "Телеграф" — на вході всіх запрошених змусили пройти через обприскування сріблом, що викликало шквал жартів у мережі. Також гостям роздали "срібні маски", оброблені "наносріблом".

Засоби індивідуального захисту для представників ЗМІ

Щоб журналісти і не думали порушити заходи епідбезпеки, стільці прикрутили до сталевих конструкцій на підлозі.

Раніше "Телеграф" писав про головні сім заяв Путіна на пресконференції, які стосувалися України, та оцінку "брязкання зброєю" та впливу "нациків" на президента України Володимира Зеленського від експертів та медійників.