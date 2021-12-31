"Не ганьбіть "Наутілус": російські лікарі приголомшили мережу репом про COVID-19 (відео)

Таким оригінальним способом людям вирішили нагадати про небезпеку хвороби та закликали вакцинуватися.

У Росії медики вирішили похайпувати на темі коронавірусної пандемії. Краснодарські лікарі написали реп-композицію про ковід і зняли на неї "кліп".

Відео вже стало вірусним в інтернеті, повідомляють росЗМІ, і реакції на нього досить неоднозначні.

Зазначимо, що "прославилися" таким чином співробітники 1 та 7 поліклінік Краснодара. Майже весь текст виконує лише одна лікарка, а хор інших медиків співає із нею приспівом.

Слова твору — оригінальні, лікарі складали текст самостійно, "надихаючись" робочими буднями. А ось музику записати не змогли, тому "позичили" у популярного російського гурту "Наутілус Помпілус". Власне, навіть приспів — про "пов’язаних одним ланцюгом" — також узятий у музикантів.

Медики оспівали коронавірус через реп

Сам стиль виконання дуже віддалено нагадує класичний реп. Медики називають коронавірус "невидимим ворогом", який може атакувати кожного. На їхню думку, хвороба не робить різниці між "хлопчиком-мажором та бідним дідусем".

Також пандемію репери-лікарі вважають справжньою війною, яка палає "без гармат та танків".

Насамкінець медики закликають людей щеплюватися "Супутником", стверджуючи, що він забезпечує захист від вірусу.

Оригінальний ролик викликає неоднозначні почуття навіть у самих росіян, що вже говорити про мешканців інших країн. Багато хто критикує лікарів за те, що вони знайшли час на запис відео, а про хворих дбати, найімовірніше, нікому.

Нагадаємо, що, незважаючи на всі запевнення російських лікарів, вакцина "Супутник V" все ще не має підтвердження ефективності від іноземних фахівців. Саме тому більшість країн не визнають сертифікатів про щеплення цим препаратом. Цікаво, що навіть на окупованій території Донеччини російській вакцині довіряють далеко на все. "Телеграф" вже розповідав, скільки людей із ОРДЛО виїжджали спеціально для вакцинації від коронавірусу.

Також ми писали, як у окупованому Донецьку змінилися ціни на кисень через масовий спалах коронавірусної хвороби.