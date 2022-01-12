Росія проводить навчання біля українських кордонів: подробиці

У російському Міноборони повідомили про стрільби у Західному військовому окрузі.

Російські війська, які знаходяться неподалік українських кордонів, розпочали навчання. Зазначається, що вони тривають у Брянській, Воронезькій, Смоленській та Білгородській областях. Задіяні танки, бойові машини піхоти (всього близько 300 одиниць) та приблизно 3 тисячі військових.

Про це пише російський "Інтерфакс".

Вправлятимуться у стрільбі, тактичних маневрах на злагодженість, організовуватимуть марші при диверсіях, обладнуватимуть опорні пункти. Дальність стрільб під час навчальних боїв по імітації супротивника – понад кілометр.

Українські прикордонники стежать за ситуацією – біля кордону не зафіксували переміщення техніки чи військових Росії.

Навчання розпочалися на тлі закликів Держдепартаменту США про відведення військ із прикордонних з Україною регіонів на місця дислокацій. У Штатах закликали до прозорості навколо навчань та відведення військової техніки. Російські дипломати заявили, що навчання відбуваються на їхній території і це "їх вибір, де і коли проводити".

Раніше "Телеграф" писав про повідомлення американських ЗМІ про перекидання до українського кордону російських вертольотів.