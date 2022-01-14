"Пряме зіткнення російських людей та військових НАТО": у Кремлі озвучили нові загрози Україні

Російський міністр розповсюджує фейк про те, що в Україні нібито служать британські та американські військові

Глава МЗС РФ Сергій Лавров жорстко висловився щодо вступу України до НАТО.

У своїй промові, яку розтиражували місцеві Телеграм-канали, він заявив, що для Росії "категорично неприйнятною є поява альянсу на кордонах", і що це нібито справжня "червона лінія".

Крім того, міністр озвучив черговий фейк: мовляв, зараз в Україні перебуває кілька сотень американських та британських військових. А якщо у конфлікті на Донбасі візьмуть участь західні інструктори, це нібито "буде переходом усіх червоних ліній і означатиме пряме зіткнення російських людей та військових НАТО".

"Навіть якщо Україна не вступить до НАТО, поява там ударних озброєнь та військових баз США на Азовському морі — друга червона лінія", — таку пропаганду несе у маси Лавров.

Зазначимо, що в посольстві США в Україні звернулися до наших співгромадян із проханням не піддаватися дезінформації Кремля. Мовляв, поширення фейків із боку РФ вже не має нікого дивувати. Дипломати просять не піддаватися підбурюванню, яке надалі може бути використане проти України.

Нагадаємо, що у США зробили нову заяву про нацбезпеку нашої держави. Мовляв, приводом РФ напасти на Україну може стати спроба держперевороту в нашій країні.

Раніше Сенат США опублікував законопроект, яким у разі повномасштабного вторгнення в нашу країну вони вдарять по президенту Росії Володимиру Путіну та його близькому оточенню.