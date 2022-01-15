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В Росії відкрито погрожували ввести війська в Україну: чим відповіли українці

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Антон Красовський Новина оновлена 15 січня 2022, 20:46
Антон Красовський

В ефірі одного із найбільших російських каналів прозвучали погрози захопити Україну.

Кремлівський пропагандист, а заразом директор мовлення російською мовою телеканалу Russia Today Антон Красовський заявив, що територія України буде захоплена Росією, а її Конституцію спалять на Хрещатику.

Про це він заявив в ефірі RT, який є державним каналом і фінансується урядом Росії.

"Ми введемо війська в Україну, це наша земля. Х*ін вам, а не НАТО! Навіть не мрійте, тварюки", — заявив він і показав непристойний жест у камеру.

Його слова викликали бурхливе обговорення у мережі.

Зазначимо, що напередодні офіційний представник США розповів CNN, що Росія вела підготовку провокацій на окупованих територіях Донбасу для дискредитації ЗСУ. Цим Кремль хотів отримати привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Крім того, він зазначав, що у російськомовному сегменті мережі все частіше почали з’являтися заклики до агресивних дій проти України, які поширюються російськими відомими особами та політиками. Зокрема вказувалося, що у грудні 2021 року щодня у мережі спостерігалося близько 3500 постів із російськими наративами, що на 200% більше, ніж середнє значення за листопад.

Тим часом у посольстві США в Україні повідомили, що одним із приводів вторгнення для Росії може стати спроба держперевороту в нашій країні.

Теги:
#Україна #Росія #Антон Красовський
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