Путін боїться: страх президента Росії потрапив на відео

Дивна поведінка російського президента знову опинилася у центрі уваги.

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 7 лютого, прибув до Росії, де зустрівся з главою Кремля Володимиром Путіним. Їх розмова проходила за столом "антиковідної довжини", який став традицією, що вже викликало реакцію в мережі.

Кадрами зустрічі президентів двох країн поділився журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

Як видно на відео, у кімнаті за довгим столом перебували лише Путін та Макрон, звідти пішли навіть перекладачі. Через це їм довелося використати спеціальні пристрої для перекладу.

Це не змогло залишитися поза увагою користувачів мережі, які висловили думку, що Путін вже боїться навіть перекладачів.

Варто нагадати, що російський лідер останнім часом виявляє особливу обережність, коли справа стосується інших людей. Наприклад, радикальних заходів безпеки було вжито під час пресконференції Путіна, тоді журналістів обробили частинками срібла, щоб не допустити поширення коронавірусу.

Ще більший конфуз стався під час Путіним відвідування Піскарівського меморіального цвинтаря в Санкт-Петербурзі, де він поклав квіти на честь 78-ї річниці зняття блокади Ленінграда. Тоді силовики не пускали на територію цвинтаря сторонніх людей, зокрема й ветеранів, які пройшли блокаду. Варто зазначити, що навіть букет, який він поклав до меморіалу, забрали ще до того, як російський президент встиг звідти виїхати.

"Телеграф" поспілкувався з політичним психологом та експертом з питань невербальної комунікації Валентином Кімом і дізнався, про що свідчить така поведінка Путіна і чи справді справа в коронавірусі.