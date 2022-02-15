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Відведення частини військ Росії: стало відомо, куди їх направлять (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Зенітники відпрацьовували прикриття відведення військ Новина оновлена 15 лютого 2022, 14:15
Зенітники відпрацьовували прикриття відведення військ

Військові брали участь у різних навчаннях.

Росія відводить частину військ після навчань на місця постійної дислокації. Як повідомляється, це контингент Західного та Південного військового округів.

Згідно з картою округів із сайту Міноборони РФ, Південний межує з Україною зі східного та південного боку, а Західний — із північного. У Південній частині навчання проводили на 15 полігонах.

Як повідомляють РосЗМІ, військові ПВО проводили навчання в окупованому Криму і передислокуються до місць постійного розташування частин, включаючи Дагестан та Північну Осетію. ЗВО повертається до Нижегородської області. Повідомляється, що частина контингенту брала участь у навчаннях у Білорусі.

Військове відомство опублікувало два відеоролики, які демонструють відведення військ Росії. Танки, БМП та САУ кріплять на залізничні платформи. Відведення військ на місця дислокації також перетворили на частину навчань — їх прикривали від повітряної атаки уявного супротивника за допомогою ПЗРК та зеніток.

Колона російських танків
Відбуття ешелону з технікою

У Білорусі тим часом продовжуються військові навчання, спільні з РФ. З російської сторони у них продовжують брати участь війська Східного округу та ВДВ.

Відведення військ відбулося на тлі інформації про те, що цього тижня Росія може вторгнутися в Україну. Називають і імовірну дату — 16 лютого. Як писав "Телеграф", частина експертів упевнена, що цього не станеться.

Теги:
#Росія #Війська #Вторгнення
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