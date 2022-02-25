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Улюблений співак Путіна зрадив його через Україну?

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Расторгуев давно знайомий з Путіним Новина оновлена 25 лютого 2022, 22:26
Расторгуев давно знайомий з Путіним

Поки окупанти намагаються захопити Україну, російський співак постить у сторіс

Микола Расторгуєв, соліст гурту "Любе", висловився у соцмережах на підтримку миру. Він відомий тим, що глава Росії Володимир Путін, який віддав наказ атакувати Україну, має слабкість до його творчості. Кілька днів тому він вітав Расторгуєва із 65-річчям.

У сторіс в Інстаграмі Расторгуєв виставив картинку з руками, що тримають квітку та хештегом #давайзамир.

Пост Расторгуєва
Пост Расторгуєва

Зазначимо, що ця фраза побудована на принципі мотиву саме з пісні гурту "Любе" "Давай за".

У російському сегменті соцмережі таке зображення використовується для постів на підтримку вторгнення Росії та виправдання її дій. Наприклад, такі пости виставила телеведуча Тіна Канделакі та відеоблогер Аміран Сардаров.

Пост Сардарова
Пост Сардарова
Пост Канделакі
Пост Канделакі

Паралельно виставляються пост із майже ідентичним зображенням та текстами на підтримку України. Відмінність у картинках — відсутність запонок із російським триколором на манжетах рукавів.

Пост на підтримку України
Пост на підтримку України

Зазначимо, що у Расторгуєва використано саме картинку без російського прапора.

Раніше "Телеграф" писав, що відомий режисер Девід Лінч звернувся до Путіна зі словами підтримки України.

Теги:
#Росія #Війна #Володимир Путін #Микола Расторгуєв
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