"Врятуйте свою країну": Кулеба звернувся до росіян

Кулеба закликав росіян зупинити Путіна.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав росіян відреагувати на оголошення Володимиром Путіним війни проти України.

Відповідне відео міністр закордонних справ записав російською мовою та опублікував у Instagram.

Дипломат нагадав про російське вторгнення в Україну та запевнив, що українці вже ведуть "народну війну".

"Погляньте, на що перетворив вашу велику країну Володимир Путін. Він оголосив загарбницьку війну Україні. Він послав сюди ваших синів, чоловіків, щоб вони вбивали українців, захоплювали наші землі, руйнували наші міста", — сказав глава МЗС.

"Путін втягнув вас у війну, а розплачуєтеся — ви. Весь світ об’єднався, щоб підтримати Україну, щоб зупинити Путіна", — сказав Кулеба.

Міністр нагадав, що за напад на Україну проти Росії застосовано безпрецедентні в історії санкції:

"Страждаєте ви. У Путіна гроші не закінчаться, у нього все буде добре, а курс рубля в обміннику злетів у прірву. Банки РФ відключають від систем фінансування і ви не зможете навіть своїми картками розплатитися. Небо закрите в Європі, ви не зможете сісти в літак і полетіти у відпустку, щоб подивитися світ. І це тільки початок. Далі ще гірше — економіка РФ поповзе вниз, під тиском санкцій, ціни почнуть зростати, інфляція. Звичайно, ваша влада зараз переконує вас, що ситуація під контролем, але це брехня. Вам брешуть. Від вас просто хочуть приховати реальність. А реальність у тому, що йде війна, що, на жаль, страждати від цієї війни вам доведеться. Не кажучи вже про загиблих росіян, які повернуться додому в мішках", — сказав Кулеба.

Глава МЗС висловив думку, що росіяни мають дієвий інструмент, як зупинити агресію Путіна. Кулеба закликає росіян вимагати у Путіна зупинити війну.

"Україна ні на кого не нападала і не планує нападати. Ми хочемо жити у світі, але для цього Путін має зупинити війну… Врятуйте свою країну, вимагайте Путіна зупинити війну", — підсумував він.

Зазначимо, засідання Генасамблеї має відбутися у найближчі 24 години.