Більшість росіян підтримали війну проти України: деталі

Більшість громадян вважають, що російська армія захищає в Україні мешканців так званих "ЛНР" та "ДНР".

Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) опублікував дані соціального опитування з приводу війни Росії з Україною, яку влада країни називає "спеціальною військовою операцією", де йдеться, що нібито 68% росіян підтримують військові дії в Україні.

Відповідні результати з’явилися на сайті ВЦВГД у понеділок, 28 лютого.

Зазначається, що в ході опитування 68% громадян відповіли, що швидше підтримують рішення російської влади про війну, ще 22% заявили, що не підтримують, а не змогли відповісти 10% росіян.

При цьому серед опитаних 26% росіян впевнені, що Росія війною в Україні намагається захистити російськомовне населення квазіреспублік "ЛДНР", ще 20% переконані, що армія РФ не дає таким чином розмістити військові бази НАТО на території України, ще 20% кажуть, що росіяни зі зброєю працюють над демілітаризацією в Україні, 7% — Росія проводить денацифікацію України та змінює політичний курс, 6% — заявили про зміну недружнього для РФ політичного режиму, а 4% вважають, що РФ ділить Україну на частини та встановлює свій вплив.

До слова, в опитуванні взяли участь 1600 росіян віком від 18 років. Метод – телефонне інтерв’ю.

Тим часом у великих містах РФ росіяни масово виходять на протести із закликом до влади припинити війну в Україні. З аналогічними зверненнями виступають і зірки. А деякі громадяни на знак протесту палять свої паспорти зі словами, що їм дуже соромно за свою країну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мільйони людей у всьому світі вийшли на марші на підтримку України.