Рекорд з часів дефолту 98-го: у Росії відмовилися рятувати рубль, що обвалився

Центробанк відмовився проводити валютні інтервенції для порятунку рубля

У понеділок, 28 лютого, російський рубль обвалився до максимально низького рівня історії після дефолту 1998-го року.

Про це можна судити зі зміни показників за короткий проміжок часу, повідомляє "Телеграф" з посиланням на РБК.

Усього за одну торгову сесію долар до рубля виріс одразу на 31,55%. Більші показники були лише 3 та 15 вересня 1998 року.

Сильніше рубль обвалювався востаннє більше 20 років тому

При цьому на 31% виріс лише офіційний курс, тоді як у Тінькофф долар продавали по 192 рублі, а в деяких валютних обмінниках за нього просили аж 250 рублів (а за євро 275 рублів).

Курс долара та євро в Росії 28 лютого

При цьому цікаво, що Центробанк Росії вирішив не проводити валютні інтервенції для регулювання курсу валюти, хоча ще наприкінці минулого тижня це робив, заявила голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна.

Зауважимо, що зараз банкам у Росії дуже потрібна валютна ліквідність через попит, що виріс на валюту з боку клієнтів, і на тлі цього вони різко збільшили відсотки за вкладами, — Сбербанк до 18%, а Альфа-Банк до 20% річних.

Як повідомляв "Телеграф", різкий обвал рубля на тлі вторгнення Росії в Україну викликав цілий шквал жартів у мережі.