Не помруть, так обі*руться: Росія забезпечила свою армію на війну з Україною простроченими продуктами (відео)

Продукти, які видали російським окупантам, потрібно було з’їсти кілька років тому

Російським військовим, які 28 лютого відкрили вогонь з важкої зброї по житлових кварталах у Харкові, видали сухі пайки з терміном придатності, що минув. Ролик, який свідчить про це, опубліковано у Телеграм-каналі "Телеграф — Новини України".

Так, можна побачити, що український військовослужбовець розпаковує зелені коробки з написами "Воєнторг. Індивідуальний раціон харчування". Усередині – стандартні для сухого пайку солдата продукти, зокрема згущене молоко та банки тушкованки. Проте термін придатності на продуктах вказано семирічної давності — 2015 рік.

Військовий, який робить "розпаковування" сухпайка ворога, звертається до матерів російських солдатів з проханням зберегти їхні життя і забрати з війни в Україні. Як бачимо, путінські загарбники ризикують не лише бути вбитими на землях, які прийшли окупувати, а навіть не на полі бою заробити проблеми – отруїтися своєю ж їжею.

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Нагадаємо, російський історик Валерій Соловей заявив, що плани Путіна щодо України зруйнувалися. Президент РФ нібито хотів окупувати Україну ще минулими вихідними. Крім того, Соловей повідомив, що родина Путіна виїхала в укриття-бункер на Алтай.