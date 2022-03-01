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Не помруть, так обі*руться: Росія забезпечила свою армію на війну з Україною простроченими продуктами (відео)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Сухпайка для російських солдатів, датовані 2015 роком
Сухпайка для російських солдатів, датовані 2015 роком

Продукти, які видали російським окупантам, потрібно було з’їсти кілька років тому

Російським військовим, які 28 лютого відкрили вогонь з важкої зброї по житлових кварталах у Харкові, видали сухі пайки з терміном придатності, що минув. Ролик, який свідчить про це, опубліковано у Телеграм-каналі "Телеграф — Новини України".

Так, можна побачити, що український військовослужбовець розпаковує зелені коробки з написами "Воєнторг. Індивідуальний раціон харчування". Усередині – стандартні для сухого пайку солдата продукти, зокрема згущене молоко та банки тушкованки. Проте термін придатності на продуктах вказано семирічної давності — 2015 рік.

Військовий, який робить "розпаковування" сухпайка ворога, звертається до матерів російських солдатів з проханням зберегти їхні життя і забрати з війни в Україні. Як бачимо, путінські загарбники ризикують не лише бути вбитими на землях, які прийшли окупувати, а навіть не на полі бою заробити проблеми – отруїтися своєю ж їжею.

Обережно, у відео є лексика 18+!

Нагадаємо, російський історик Валерій Соловей заявив, що плани Путіна щодо України зруйнувалися. Президент РФ нібито хотів окупувати Україну ще минулими вихідними. Крім того, Соловей повідомив, що родина Путіна виїхала в укриття-бункер на Алтай.

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#Росія #сухпайком
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