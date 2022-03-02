"Деградація та зубожіння": в росії вже зрозуміли, куди їх веде путін
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Група депутатів закликала путіна вивести війська з України та зупинити війну.
Група московських депутатів звернулася до кривавого диктатора володимира путіна із закликом негайно зупинити війну Росії з Україною. У листі до свого президента вони написали, що він веде країну до зубожіння та деградації.
Про це повідомляє російська служба BBC.
Зазначається, що з листом до путіна звернулася Рада депутатів Гагарінського муніципального округу. Вони засудили військові дії російської армії в Україні та закликали диктатора негайно вивести війська.
"Це шлях до деградації та зубожіння країни (росії – ред). Жодні інші дії не могли б завдати економіці Росії більших збитків", — йдеться у зверненні.
Додамо, що більшість мандатів на цьому окрузі Москви мають представники опозиційної сили "Яблоко".
Варто зазначити, що із закликом зупинити війну в Україні до путіна зверталися Собчак, Меладзе, Ургант та інші російські зірки. Про плачевні наслідки російського вторгнення в Україну кривавого диктатора попереджали навіть місцеві мільярдери. Однак, схоже, що попередження на главу росії не діють і він продовжує припускатися серйозних стратегічних помилок, які ведуть його країну у прірву.
А тим часом Україна посилає путіна та росію нах*й майже у всіх населених пунктах країни.
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