Влада покинула: у Челябінську збирають гроші на похорон убитого в Україні окупанта

Сім’я вбитого не отримала ні матеріальної допомоги, ні навіть співчуття від російської влади.

Станом на ранок сьомого дня війни вже нараховано понад 5800 убитих російських солдатів, а влада Росії продовжує наполягати на тому, що втрат серед їхніх військовослужбовців немає. Проте сім’ї та друзі загиблих на війні російських солдатів іншої думки.

Депутат Челябінської міської думи Володимир Корнєв на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив, що під час війни в Україні загинув його однокласник та друг – офіцер Костянтин Глушков. Про те, що сталося, Корнєв дізнався від рідних загиблого.

"Герой наш упав у бою на Україні! " — зазначив Корнєв.

На сторінці ВКонтакті військово-історичного клубу "Граніт" повідомляється, що Глушков загинув ще 24 лютого в одному з перших боїв, а похорон призначений на 3 березня. Також зазначається, що всі охочі можуть допомогти рідним Глушкова, адже похорон сім’я загиблого організовує самотужки без допомоги російської влади. Зазначимо, що у пресслужбі челябінського губернатора заявляли, що вони не мають інформації про загибель Костянтина Глушкова.

Костянтин Глушков – офіцер-контрактник, випускник Челябінського військового танкового училища. На момент смерті йому було 36 років.

Раніше "Телеграф" писав, що на ранок 2 березня, за шість повних днів війни, за повідомленням Генштабу України, близько 6000 російських солдатів було вбито і поранено. Щобільше, серед загиблих налічується і велика кількість чеченців, тіла яких не збираються відправляти до Чечні. Як повідомила представник білоруської опозиції Ганна Красуліна, тіла загиблих ховають у білоруських моргах.