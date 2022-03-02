"Короче, ж*па, повний пиз**ож": російські моряки почали "прозрівати" щодо війни в Україні (відео)

Дехто в росії починає дивуватися через те, що відбувається

У вівторок, 2 березня, у Генштабі опублікували запис переговорів, що проводилися цивільними російськими суднами у Чорному морі. Судячи з усього, деякі з росіян починають "прозрівати" щодо війни в Україні, котра триває вже тиждень війни.

Відео опублікували на Facebook-сторінці ВМС ЗСУ.

За словами одного з чоловіків, кривавий диктатор володимир путін дійсно відправив війська в Україну. Проте замість "спеціальної операції" відбувається щось далеке від картинки на телебаченні.

"Яка нах*й наша армія, бл*дь? Наша армія не готова, щоб туди відправляти. Звідки пацани, вони воювали чи що?" — обурюється один із співрозмовників.

Попереджаємо: як ви могли зрозуміти, на відео є дуже багато нецензурної лексики (суворо 18+).

Після цього він наголошує, що російським медіа довіряти не варто, адже вони повідомляють неправду.

"Короче, жо*а, не дивіться новини. Повний пиз**ож по телевізору, — звучить на записі. — Близько десяти тисяч уже загиблих".

Варто зазначити, що зараз у акваторії Чорного моря дуже неспокійно. Українські військовослужбовці звітують про випадки піратства з боку Росії. Серед останнього — погрози на адресу цивільного корабля, який хочуть використовувати як живий щит, щоб підібратися до Одеси.