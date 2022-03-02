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Поки путін не визнає втрати в Україні, росіян уже активно ховають (відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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У влади не вдається приховувати втрати Новина оновлена 02 березня 2022, 18:43
У влади не вдається приховувати втрати

Деякі загиблі раніше відрізнялися і у Криму

Росіяни за перші шість днів війни з Україною втратили вже майже шість тисяч людей, і хоча офіційно їхня кривава влада це все заперечує, на території росії вже активно ховають своїх співгромадян, яких привезли назад мертвими з фронту.

Перші відео з похоронів можна легко знайти в мережі на російських ресурсах новин, повідомляє "Телеграф".

Зокрема, у селищі ім. Горького на Кубані поховали командира розвідроти Олександра Лисенка — раніше він уже брав участь в анексії Криму, але спробу захоплення всієї України не пережив, загинув 24 лютого, у перший же день наступу.

У Нижньокамську поховали сержанта Ільнура Сібгатулліна, який помер 26 лютого під час бойових дій в Україні.

Відразу низку військових поховали в Чечні, — нагадаємо, що звідти за наказом лідера Рамзана Кадирова в Україну приїхав цілий батальйон бойовиків.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в бою під Києвом було ліквідовано "елітного" чеченського генерала Магомеда Тушаєва.

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#Росія #Загиблі #Втрати
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