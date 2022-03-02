Помножуйте на 10: росія вперше офіційно заявила про свої втрати

У Росії нарешті визнали, що серед їхніх солдатів є загиблі.

Лише на сьомий день ворожого вторгнення Росії в Україну, Міністерство оборони Росії вперше визнало та назвало кількість власних втрат у війні. Проте російська влада назвала далеку від реальності цифру — лише 498 загиблих і понад 1500 поранених, хоча, за даними Генштабу ЗСУ, втрат російських солдатів набагато більше — 5840 людей.

"Серед наших товаришів, що беруть участь у спеціальній військовій операції, є втрати — 498 російських військових загинули і 1597 поранено при виконанні військового обов’язку " — повідомляє міноборони РФ.

Депутат ВР Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі уточнив, що ці цифри можна сміливо множити на 10, і лише тоді буде видно реальні цифри. Також Гончаренко додав, що він чекає на повідомлення від киргизів та таджиків, які також воюють на боці росії.

Зазначимо, що серед реальної кількості загиблих є й низка військових із Чечні, — нагадаємо, що звідти за наказом лідера Рамзана Кадирова в Україну приїхав цілий батальйон бойовиків. Також раніше в бою під Києвом було ліквідовано "елітного" чеченського генерала Магомеда Тушаєва.

До того ж у селищі на Кубані поховали командира розвідроти Олександра Лисенка, який раніше вже брав участь у анексії Криму.