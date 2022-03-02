Напавши на Україну, путін вкидає росіян у злидні — економіст

Середній росіян через вторгнення росії в Україну збідніє в найближчий рік на третину

Україна сьомий день дає рішучу відсіч російським окупантам.

А цивілізований світ, поки російська армія обстрілює українські міста, посилює санкції проти країни-агресора.

Так, 2 березня Європейський Союз (ЄС), нарешті, відключив відразу сім російських банків від платіжної системи SWIFT, якою користуються у всьому світі.

Також ЄС заборонив обіг своєї валюти в росії.

Фінансовий експерт, економіст Олексій Кущ розповів "Телеграфу", коли росія реально відчує фінансово-економічні наслідки свого відкритого нападу на Україну і чим ще можна притиснути агресора.

Що можна додати у "фінансове меню" агресору

"Думаю, що санкції, які збільшуватимуть найближчі місяць-два, вже кінцю року досягнуто піку з погляду ефективності. У тому числі у ракурсі впливу на російську економіку", – каже Олексій Кущ.

На його думку, топ санкцій, які могли б обрушити російську економіку, а відповідно поховати цей режим та військове вторгнення в Україну, у тій чи іншій мірі вже запроваджуються Заходом.

Енергетичне ембарго поки що повністю не запущене, але відмова від російських нафти і газу набирає сили.

Те саме, вважає експерт, можна сказати щодо відключення від SWIFT. Повномасштабного поки що немає, від системи відрубують банки точково. Але і тут все – питання часу.

Запущено обмеження технологічних постачань, блоковано резерви Центробанку за кордоном.

"З "фінансового меню" залишилося включення ФАТФ (Група розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей — Financial Action Task Force, FATF) російських банків до "чорного списку". Щоб вся країна-агресор там опинилася. Це б вдарило по банківській системі, можливо, сильніше, ніж відключення від SWIFT. Адже якщо рф опиниться у списку ФАТФ, то навіть китайські банки не зможуть проводити з російськими активні операції, інакше самі можуть опинитися у відповідному списку", — пояснює Олексій Кущ.

Наслідки відчує кожен росіянин

За словами експерта, якщо колишні санкції уповільнювали економічне зростання росії, то нинішні, що набирають хід, зроблять це зростання, в принципі, неможливим. Розвитку не буде, лише проїдання резервів. А в міру того, як резерви проїдуться, економіка занурюватиметься в безодню. Тим більше, що іноземний бізнес активно біжить із росії.

І якщо колишні санкції, так чи інакше, били по політичній еліті, по бізнес еліті, то нові відчують (вже відчувають) звичайні громадяни. Кожен російський гаманець їх відчує. Добробут покотитися вниз. — проблеми, з розрахунками картками не російського "походження" — проблеми. У путінській росії вже, як у СРСР, існує два курси валют — офіційний і тіньовий. Тримати накопичення в валюті, що конвертується, стає неможливо. Тільки в рублі, який щодня слабшає. цін (інфляція) практично на все. Неможливість користуватися за кордоном (поки що — за кордоном, а невдовзі, думаю, і всередині рф) картками Visa і Mastercard. Можливо, буде заморозка валютних депозитів з примусовою їх конвертацією в рублі", — прогнозує Олексій Кущ. .

Він припускає, що середній росіянин через вторгнення росії в Україну збідніє в найближчий рік на 20-30%.

"Безробіття відразу, можливо, явно не збільшиться. Але воно, звичайно, зросте. Іноземний бізнес згортається, підприємства з іноземним капіталом закриваються. Відповідно, люди позбавляються роботи", — пояснює експерт.

Експорт, особливо енергетичний, теж падатиме. Нафтодолари, газодолари, які раніше наповнювали резерви, просто проїдуться.

росія перетворюється на Іран

Атакувавши Україну, путін штовхнув свою країну на шлях поступової економічної деградації, упевнений Олексій Кущ.

"Він думає, що накопичених резервів вистачить, що санкції з часом ослабнуть. Але так не буде. Особливо після того, що росіяни продовжують творити в Україні, бомбардуючи мирні міста. Згідно з даними ДержСЧ за неповний тиждень російського вторгнення та обстрілу (зокрема з (Білорусі Білорусі), в Україні загинули вже понад 2000 мирних громадян.Світ все це бачить.І відповідним чином реагує, — каже експерт.- Розрахунок кремля явно був на швидке завершення "операції" в Україні.На те, що і наша країна, і Захід не встигнуть швидко консолідуватися. Він прорахувався. А затяжна війна в Україні (а цю війну вже можна вважати такою) призведе до того, що санкції – надовго. І що і Україна, і Захід згуртувалися проти росії. І наслідки будуть дуже серйозними".

Майбутнє росії – туманне. Поки що, на думку Олексія Куща, все йде до так званої "іранської економічної моделі". Тобто – замкнута країна, яка практично все імпортозаміщує, відсталі технологи, старі літаки та машини. Замкнена модель економіки.

"Тільки в Ірані є цементуюча вісь у вигляді ісламу. Відповідно, є паралельна структура, яка утримує державу, у вигляді Аятолли. Світська влада скоріше — як приставка. А в росії такої єдиної осі немає. Православ’я там таку роль не грає, як іслам Ірані. Виразної ідеології немає. Ну, не "дєдиваєвалє" ж! Особливо тепер... І ось ця відсутність ідеології та єдиного стрижня швидко оголюватиме внутрішні проблеми", — наголошує експерт.

Україні, зрозуміло, також важко. Набагато важче, ніж росії. Але це зараз.

"Нам головне — щоб швидше закінчилася війна. А після все в Україні буде добре. Нас чекає і пакт допомоги з боку Заходу, і План відновлення економіки, і європейські перспективи. Все те, чого точно не чекає на росію. Головне — вистояти", — резюмує Олексій Кущ.

Нагадаємо, що після початку війни в Україні, Євросоюз також наклав персональні санкції на керівництво росії.

А економісти дають невтішні прогнози щодо того, чим війна путіна в Україні обернеться для росії.