Кремль продовжує втрачати контроль: у Росії почали блокувати Facebook

Влада Росії продовжує втрачає контроль.

На восьмий день війни, коли Росія вже зазнала величезних втрат, путін продовжує приховувати реальну кількість загиблих російських солдатів.

Усіми засобами запобігає поширенню інформації.

Так стало відомо, що в росії вже почали блокувати Facebook.

Як повідомляють джерела "Телеграфу", на блокування почали скаржитися російські користувачі соцмережі.

Зазначимо, що в росії влада робить все, щоб жителі рф не дізналися правду про події в Україні та обстріл мирних міст росіянами.

У свою чергу, комітет держдуми вже схвалив поправку про позбавлення волі до 15 років за поширення "фейків" про дії збройних сил росії.

Зазначимо, щонайменше 9 тисяч російських окупантів померли за тиждень вторгнення на українській землі.