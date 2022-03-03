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"Поїхав на навчання": мати російського окупанта отримала похоронку у WhatsApp (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Мати російського солдата оплакує сина Новина оновлена 03 березня 2022, 13:49
Мати російського солдата оплакує сина

Загарбник помер ще першого дня війни.

Рядовій армії Росії Максим Ханигін із Саратовської області загинув під час вторгнення на територію України 24 лютого, у перший день війни. 25 лютого, у день народження солдата, його матері надіслали похоронку у месенджері WhatsApp.

Про це повідомляє fn-volga.ru.

За інформацією джерела, матері солдата, Людмилі Ханигіної, не віддають тіло сина. Вона розповіла, що її син проходив службу і навіть не думав іти на контракт. 23 лютого Максим повідомив, що їде на навчання, і не матиме змоги зв’язатися з нею, адже керівництво забере у них телефони.

"Він автомат двічі тримав у руках — фотографувався... Яка йому війна?!" — розповіла Людмила.

Додамо, що російська влада ніяк не допомогла жінці, яка втратила сина. Лише голова колгоспу, в якому працює Людмила, виділив гроші на похорон Максима.

Нагадаємо, російська влада цинічно бреше росіянам про втрати на війні в Україні. На ранок 3 березня окупаційні путінські війська зазнали значних втрат. Близько 9000 російських солдатів було ліквідовано під час запеклих боїв у різних містах (дані Генштабу ЗСУ). У Росії заявили, що втратили близько 500 людей.

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#Росія #Війна з Росією
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