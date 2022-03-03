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Довіра до путіна падає, паніка зростає: російська еліта почала вивозити сім’ї з росії

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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З росії почали евакуюватися сім’ї російських чиновників Новина оновлена 03 березня 2022, 15:16
З росії почали евакуюватися сім’ї російських чиновників

Російська еліта почала розчаровуватися у путіні.

Через тиждень повномасштабної війни росії з Україною, російська керівна верхівка почала чути недобре. За даними української розвідки, багато представників російської еліти перебувають у стані паніки, через що вони почали потроху евакуювати свої сім’ї якомога далі з Москви.

Про це повідомляє видання "УП" з посиланням на дані розвідки, які були надані їм.

Також у вищого керівництва Росії підвищується рівень недовіри до їхнього президента-диктатора Володимира Путіна. Майже вся еліта Росії терміново відправляє своїх рідних і близьких закордон, а оскільки небо Європи для росіян закрите, то родичі чиновників їдуть до Грузії, Ізраїлю або Арабських Еміратів.

Крім цього, українській розвідці з розмови радника-посланника посольства РФ у США Люкманова Артура з якимсь Владиславом Луценком стало відомо, що ймовірність ядерного конфлікту є, проте вона мала. Також варто додати, що цей же Луценко вважає, що путін вже програв війні з Україною, і навіть президент Росії "збожеволів і поводиться не адекватно".

Раніше "Телеграф" писав, що в паризькому музеї воскових фігур Гревен вилучили воскову фігуру путіна, адже "персонал не хоче проходити повз нього (путина) щодня".

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення росії на територію України цивілізовані країни світу пішли на найпотужніші санкції, щоб зупинити кривавого диктатора путіна, зокрема, Євросоюз 2 березня відключив великі банки росії від SWIFT.

Також "Телеграф" писав, що третього березня в Німеччині, в Гамбурзі було конфісковано 512-футову яхту Dilbar російського мільярдера Алішера Усманова вартістю близько 600 мільйонів доларів, а у Франції було конфісковано яхту глави "Роснефти" Ігоря Сечина — Amore Vero.

Теги:
#Україна #Росія #Путін #Війна
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