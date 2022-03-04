Готувалися заздалегідь: на окупантів уже чекають вириті могили на цвинтарях росії (відео)

Виникає відчуття, що в росії готуються до масового поховання.

У російському місті Сургут на цвинтарі викопано тисячі нових могил, які судячи з втрат армією росії особового складу на 4 березня, саме цих убитих окупантів. Адже російський уряд запевняє, що втрат їхніх солдатів практично немає.

Відео із Сургутського цвинтаря розмістив на своїй сторінці у Фейсбуку Андрій Якобчук.

На ролику видно, як хтось на машині їде повз цвинтар, по ходу знімаючи велику кількість свіжовиритих могил. Автор відео зазначає, що, мабуть, у Сургуті готуються до масового поховання.

"В рф вже готуються приймати своїх додому" — додав Якобчук.

Зазначимо, що серед реальної кількості загиблих солдатів армії росії є і ряд військових із Чечні, які оговталися в Україну за наказом лідера рамзана кадирова. У ході "військової операції" в бою під Києвом було ліквідовано "елітного" чеченського генерала Магомеда Тушаєва, а також у селищі на Кубані поховали командира розвідроти Олександра Лисенка, який раніше вже брав участь в анексії Криму.

Раніше "Телеграф" писав, що американський сенатор Ліндсі Грем у прямому ефірі телеканалу Fox відкрито закликав росіян ліквідувати їх президента володимира путіна. Він вважає, що таке рішення допоможе усьому світу.