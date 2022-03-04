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Наших пацанів, як м’ясо запускають сюди: полонений російський загарбник звернувся до батьків (відео)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Ще один полонений Новина оновлена 04 березня 2022, 11:41
Ще один полонений

Полонений розповів, що з ним поводяться добре.

З’явилося ще одне відео полоненого російського окупанта, який розмовляє з рідними та розповідає, що в Україні йде війна.

Відповідне відео на своєму Telegram-каналі опублікував народний депутат України Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність").

Російський солдат чотири дні бігав болотами, після чого здався в полон.

Російський загарбник, який плаче, розповідає батькові, що їх запускають колонами, що багато загиблих, що їх посилають воювати ні за що. Що тут обстрілюють міста та мирних жителів.

Також він зізнався батькам, що з ним поводяться добре: він одягнений, нагодований і його не б’ють.

Зазначимо, що противник продовжує зазнавати втрат, російські загарбники масово здаються в полон. У мережі викладають чергові записи розмов російських полонених, де звертаються до своїх співвітчизників. Зазначимо, що є докази того, що російські солдати знали правду про вторгнення в Україну.

Теги:
#Росія #Полонені #ЗСУ
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