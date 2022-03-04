"Помирай, солдат": аптечку російських військових "з минулого тисячоліття" показали на відео

В аптечці є тільки джгут і розпорядження отримати знеболювальне у лікаря

Російським військовим, які прийшли в Україну вбивати мирне населення, за простроченим сухпайком роздали і ні на що не придатні аптечки.

Відповідне відео записали українські військові.

"Окупант, що в тебе з аптечкою? Та ти одноразовий! Джгут з минулого тисячоліття, книжечка і припис отримати знеболювальне у лікаря. Сильна підготовка. У Росії матері можуть спати спокійно, їхніх дітей всього-на-всього на забій посилають", — зазначає нардеп Олексій Гончаренко у підпису до відео.

Раніше в мережі показали сухпайок для біженців з ОРДЛО з пір’ям і кістками, який їм роздали в Росії. У мережі така гуманітарна допомога для людей у вигляді ковбаси сумнівної якості та пляшки води викликала бурю емоцій та бурхливу дискусію. Більшість користувачів писали, що таку ковбасу не дають навіть тваринам. Ще частина стверджувала, що такий сухпайок — прояв тотальної зневаги до людей, яких змусили залишити власне житло. Інші тим часом жартували над рецептурою ковбасного виробу.