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Росіянки побилися за каструлі з IKEA, яка невдовзі закриється (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Росіяни почали битися за каструлі з IKEA, яка закривається в країні Новина оновлена 05 березня 2022, 21:45
Росіяни почали битися за каструлі з IKEA, яка закривається в країні

Магазини IKEA закриються в росії у відповідь на війну в Україні.

У відповідь на російське воєнне вторгнення в Україну десятки світових брендів припинили свою діяльність на території рф. Не стала винятком й шведська компанія IKEA. Після оголошення про припинення продажів, як і прогнозувалося, росіяни кинулися скуповувати залишки товарів з магазинів, а за деякі одиниці навіть билися.

Бійка двох росіянок за каструлю у суботу, 5 березня, потрапила на відео й стала вірусною у мережі.

На кадрах двоє жінок в одному з російських магазинів IKEA змагаються чи то за сотейник, чи то за каструлю. Виглядає ситуація вкрай комічно.

Нагадаємо, що за прогнозом головного редактора сайту "Телеграф" Ярослава Жарєнова, у зв’язку з розв’язаною російською владою війною проти України постраждає кожен без винятку мешканець РФ. У Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах навіть ті, хто воліє залишатися "поза політикою", вже помітили недобре — закриваються магазини, ціни в торгових мережах змінюються практично щодня, а самих товарів стає дедалі менше.

Крім того, світові бренди оголосили про закриття своїх магазинів на російському ринку, адже не бажають мати справ з державою-агресором. Серед них не тільки IKEA, а й Hermes, H&M, Swarovski, Porsche, Cartier, iHerb, Mango, Nike, Marks & Spencer, Puma, Apple, Jysk, Nokia, Samsung та десятки інших.

Також на росії припиняють діяльність майже всі відомі платіжні системи світу — American Expressю, Apple Pay, Google Pay, MasterCard, PayPal, Revolut, SWIFT, Visa, Western Union, Payoneer.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз працює над відключенням від міжнародної платіжної системи SWIFT ще низки російських банків.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Магазини #IKEA
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