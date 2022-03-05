Росіянки побилися за каструлі з IKEA, яка невдовзі закриється (відео)

Магазини IKEA закриються в росії у відповідь на війну в Україні.

У відповідь на російське воєнне вторгнення в Україну десятки світових брендів припинили свою діяльність на території рф. Не стала винятком й шведська компанія IKEA. Після оголошення про припинення продажів, як і прогнозувалося, росіяни кинулися скуповувати залишки товарів з магазинів, а за деякі одиниці навіть билися.

Бійка двох росіянок за каструлю у суботу, 5 березня, потрапила на відео й стала вірусною у мережі.

На кадрах двоє жінок в одному з російських магазинів IKEA змагаються чи то за сотейник, чи то за каструлю. Виглядає ситуація вкрай комічно.

Нагадаємо, що за прогнозом головного редактора сайту "Телеграф" Ярослава Жарєнова, у зв’язку з розв’язаною російською владою війною проти України постраждає кожен без винятку мешканець РФ. У Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах навіть ті, хто воліє залишатися "поза політикою", вже помітили недобре — закриваються магазини, ціни в торгових мережах змінюються практично щодня, а самих товарів стає дедалі менше.

Крім того, світові бренди оголосили про закриття своїх магазинів на російському ринку, адже не бажають мати справ з державою-агресором. Серед них не тільки IKEA, а й Hermes, H&M, Swarovski, Porsche, Cartier, iHerb, Mango, Nike, Marks & Spencer, Puma, Apple, Jysk, Nokia, Samsung та десятки інших.

Також на росії припиняють діяльність майже всі відомі платіжні системи світу — American Expressю, Apple Pay, Google Pay, MasterCard, PayPal, Revolut, SWIFT, Visa, Western Union, Payoneer.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз працює над відключенням від міжнародної платіжної системи SWIFT ще низки російських банків.