"Наших дітей використовували": російські матері влаштовують допити чиновникам (відео)
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У Росії матері намагаються з’ясувати, де їхні сини.
На одинадцятий день протистояння російській окупації до російських матерів починає доходити, що їхніх дітей відправили на війну.
У російському Кузбасі матері влаштували допит губернатору та спробували з’ясувати, коли повернуться їхні сини.
Відповідне відео розлетілося Telegram-каналами.
Жінки заявляють, що 20-річних парубків обдурили, сказали про навчання, а використали "як гарматне м’ясо".
Чиновник відповів, що це спеціальна операція, коментарів ніхто не дає і висновків поки що не можна робити.
Зазначимо, що з початку російського вторгнення загинуло понад 11 тисяч російських солдатів. ЗСУ захопили в полон значну кількість бійців окупаційної армії. Незабаром державі доведеться думати про можливе створення спецтаборів для утримання таких арештантів.
Багато полонених, додзвонившись додому, доносять правду про реальну ситуацію в Україні.
Деякі закликають матерів звертатися до військового начальства, просять забрати їх із полону. Також закликають виходити на вулиці із протестами зупинити війну.
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