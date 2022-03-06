"Наших дітей використовували": російські матері влаштовують допити чиновникам (відео)

У Росії матері намагаються з’ясувати, де їхні сини.

На одинадцятий день протистояння російській окупації до російських матерів починає доходити, що їхніх дітей відправили на війну.

У російському Кузбасі матері влаштували допит губернатору та спробували з’ясувати, коли повернуться їхні сини.

Відповідне відео розлетілося Telegram-каналами.

Жінки заявляють, що 20-річних парубків обдурили, сказали про навчання, а використали "як гарматне м’ясо".

Чиновник відповів, що це спеціальна операція, коментарів ніхто не дає і висновків поки що не можна робити.

Зазначимо, що з початку російського вторгнення загинуло понад 11 тисяч російських солдатів. ЗСУ захопили в полон значну кількість бійців окупаційної армії. Незабаром державі доведеться думати про можливе створення спецтаборів для утримання таких арештантів.

Багато полонених, додзвонившись додому, доносять правду про реальну ситуацію в Україні.

Деякі закликають матерів звертатися до військового начальства, просять забрати їх із полону. Також закликають виходити на вулиці із протестами зупинити війну.