Росіяни залишилися без трусів: бренд Calvin Klein офіційно йде з ринку рф
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Брендові магазини Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner’s в росії закриваються
У слід за TikTok, американська PVH Corp., що володіє брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner’s та ін., схвалила рішення на якийсь час піти з ринку росії. Компанія вирішила закрити свої магазини та призупинити всі комерційні угоди в росії та Білорусії з понеділка, 7 березня.
Про це компанія повідомила у своїх соцмережах, включаючи Інстаграм.
При цьому PVH Corp. надаватиме підтримку 550 співробітникам компанії — вони продовжуватимуть отримувати зарплату. Додамо, що PVH призупинила роботу своїх онлайн-магазинів у росії з 28 лютого.
Нагадаємо, що Calvin Klein випускає джинси, парфумерію та брендову спідню білизну.
Завдяки міжнародним санкціям, введеним проти росії за вторгнення її армії в Україну, з ринку рф з кожним днем йдуть все більше брендових речей, закриваються спеціалізовані торгові магазини, з полиць зникає іноземна продукція. Сотні світових компаній йдуть із російського ринку. Так, росіяни залишилися без Facebook і Twitter, оскільки влада прийняла рішення їх заблокувати. Зникла реклама на YouTube, завдяки якій блогери отримували додатковий дохід.
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