Рус

Росіяни залишилися без трусів: бренд Calvin Klein офіційно йде з ринку рф

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
103
Calvin Klein Новина оновлена 06 березня 2022, 21:33
Calvin Klein

Брендові магазини Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner’s в росії закриваються

У слід за TikTok, американська PVH Corp., що володіє брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner’s та ін., схвалила рішення на якийсь час піти з ринку росії. Компанія вирішила закрити свої магазини та призупинити всі комерційні угоди в росії та Білорусії з понеділка, 7 березня.

Про це компанія повідомила у своїх соцмережах, включаючи Інстаграм.

При цьому PVH Corp. надаватиме підтримку 550 співробітникам компанії — вони продовжуватимуть отримувати зарплату. Додамо, що PVH призупинила роботу своїх онлайн-магазинів у росії з 28 лютого.

Нагадаємо, що Calvin Klein випускає джинси, парфумерію та брендову спідню білизну.

Завдяки міжнародним санкціям, введеним проти росії за вторгнення її армії в Україну, з ринку рф з кожним днем йдуть все більше брендових речей, закриваються спеціалізовані торгові магазини, з полиць зникає іноземна продукція. Сотні світових компаній йдуть із російського ринку. Так, росіяни залишилися без Facebook і Twitter, оскільки влада прийняла рішення їх заблокувати. Зникла реклама на YouTube, завдяки якій блогери отримували додатковий дохід.

Теги:
#Росія #Магазини #Calvin Klein
Сили спеціальних операцій ЗС України "віджали" російський танк
Україна
Тихо прийшли і віджали танк: голова Генштабу показав, як працюють ССО
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Сили спеціальних операцій ЗС України "віджали" російський танк
Тихо прийшли і віджали танк: голова Генштабу показав, як працюють ССО
Дата публікації
Категорія
Автобуси для евакуації
Загибель мирних жителів в Ірпені: українці вражені історією загиблої сім’ї
Дата публікації
Категорія
Штрафи за прострочені платежі поки що не нараховуватимуть
Оплата комуналки в умовах війни: чи штрафуватимуть українців за прострочені платежі
Дата публікації
Категорія
Давид Арахамія
НАТО, Крим та Донбас: Арахамія розповів, на що готова Україна на переговорах з рф
Дата публікації
Категорія
Ситуація в Україні продовжує залишатися напруженою
Війна — день 11: росія втрачає літаки і в помсту бомбить українські міста