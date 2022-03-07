"Я тобі погрожую! Розправою!": противників війни з Україною в росії жорстко "пресують" поліцаї

У росії поліцейські катували дівчину, прикрившись путіним.

У понеділок, 7 березня, на 12-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в мережі з’явився аудіозапис з розмовою російських поліцейських з дівчиною, яка була затримана під час антивоєнних мітингів на території росії.

Відповідним записом поділився telegram-канал nexta_live.

За інформацією telegram-каналу sotavision, москвичку Олександру Калузьких під час антивоєнних мітингів доставили до столичного ОВС "Братеєво", де співробітники поліції побили її, а також загрожували їй фізичною розправою. За словами Калузьких, російські поліцейські били її по ногах, обзивали, хапали за волосся, а також кидали у стіну її телефон. При цьому в кабінеті були дві жінки, які просто дивилися на тортури. На запису, яким пізніше поділилася Олександра, чути, як один зі співробітників МВС росії загрожує дівчині тортурами електричним струмом.

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"Діалог в одному з ОВС Росії після антивоєнних мітингів", — повідомили в Nexta, додавши диктофонний запис.

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