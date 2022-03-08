Росіяни зраділи, що квартири у Москві злетіли в ціні

Ціна у рублях зростає

Війна проти України веде російську економіку до краху. Рубль не втомлюється оновлювати історичні максимуми, через що підвищуються вартість усіх товарів, проте росіяни не розуміють, у чому проблема і радіють здорожчанню нерухомості.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на пост Twitter-користувача "Смерть неминуча".

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Користувач звернув увагу на публікації однієї з московських блогерш у соцмережі Instagram, де жінка щиро радіє зростанню вартості квартир.

При цьому не можна не сказати, що вони зовсім не розуміють, яка нині ситуація у країні.

"Перше. Як людина, яку інвестувала, ми раді. Це дуже добрий прибуток, — каже росіянка. — Друге, як людина, яка просто бачить, що відбувається з ринком я в шоці…"

Очевидно, що швидкий стрибок цін на житло в Росії пов’язаний, в першу чергу, з абсолютним провалом рубля на фінринку. Напередодні, 7 березня, російська нацвалюта перейшла межу 142 рублі за долар.

Проте росіяни продовжують не розуміти, що хоч у рублях вони й здатні отримати більше, то у доларах ця сума може бути навіть меншою. Таку позицію, до речі, вже підняли висміяли інші користувачі мережі.

Нагадаємо, що росія зараз перебуває під величезним тиском на санкції. Її внутрішній ринок залишили понад 200 різних світових компаній та фірм. І на цьому Україна зупинятися не збирається — Володимир Зеленський заздалегідь закликав іноземних партнерів до посилення економічних обмежень.