Війну з Україною в росії назвали "найпідлішою в історії росії"

Політик засудив війну з Україною

Російський політик і екс-глава Єкатеринбурга Євген Ройзман жорстоко засудив війну росії з Україною, назвавши її найганебнішою в історії росії.

"Війна з Україною, страшна, безглузда і бездарна — найпідліша, ганебна і несправедлива війна в історії росії", — написав він у Twitter.

У коментарях підтримали політика та зазначили, що це не війна, а геноцид народу:

"А коли Росія вела справедливі війни? Усі її війни виникали завжди або з користі правителів або через їхню дурість. Що перша світова, що друга. У чому справедливість ВВВ? У тому, що Сталін виявився наївним ідіотом і Гітлер його перехитрив?"

"Це навіть не війна, це знищення іншого народу"

"Цікаво, у світовому масштабі було щось подібне? Чи ми і тут "попереду планети всієї?"

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують обстрілювати мирні міста України. У ніч на 8 березня у Сумах, Охтирці та Бутиці російські окупанти з літаків бомбили по житлових кварталах.

Зазначимо, що з початку військового вторгнення російських військ в Україну було пошкоджено або знищено 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків, включаючи багатоквартирні.

Російська сторона зриває домовленості, обстрілюючи гуманітарні коридори. Люди не можуть евакуюватися з гарячих точок, залишаються в блокаді без тепла, електрики, води та продуктів.